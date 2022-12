Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Xbox ha confermato di essersi offerta di mantenere Call of Duty su PlayStation per 10 anni, in seguito alle voci di un possibile acquisto da parte di Activision Blizzard.

L'accordo per l'acquisto da parte di Microsoft dell'azienda dietro il franchise di Call of Duty è ancora oggetto di riflessione da parte di numerosi organismi in tutto il mondo, ma il presidente di Microsoft Brad Smith ha ora confermato le voci di un accordo speciale di 10 anni offerto a PlayStation. Tale accordo garantirebbe che i giochi di Call of Duty non possano diventare un'esclusiva Xbox per almeno un decennio.

Scrivendo in un articolo per il Wall Street Journal, Smith ha affermato che Microsoft ha "offerto a Sony un contratto di 10 anni per rendere ogni nuova uscita di Call of Duty disponibile su PlayStation lo stesso giorno in cui arriva su Xbox". Ha poi aggiunto che l'azienda sarebbe disposta a fornire "lo stesso impegno ad altre piattaforme e a renderlo legalmente applicabile dalle autorità di regolamentazione negli Stati Uniti, nel Regno Unito e nell'Unione Europea".

Questo segue la rivelazione che l'acquisizione di Activision Blizzard potrebbe effettivamente ottenere il via libera, nonostante le aspettative che la FTC avrebbe cercato di bloccarla. Un nuovo rapporto sostiene che il presidente della FTC Lina Khan potrebbe trovarsi di fronte a una spaccatura dei voti, con metà del gruppo di quattro persone desiderose di consentire il completamento dell'acquisizione. Un voto del genere sarebbe problematico per la Khan, e alcuni suggeriscono che una decisione più prudente sarebbe quella di consentire l'operazione, chiedendo al contempo concessioni a Microsoft.

Un accordo decennale con PlayStation potrebbe essere considerato una di queste concessioni.

Si pensava che Khan avrebbe cercato di bloccare l'accordo nel tentativo di far valere i muscoli della FTC, ma questo non avrebbe funzionato se il voto fosse stato diviso - da qui la necessità di un nuovo approccio. Il fatto che Microsoft accetti delle concessioni potrebbe essere il meglio di entrambi i mondi.

Scritto da Oliver Haslam.