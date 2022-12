I giochi Xbox Series X/S subiranno un aumento di prezzo nel 2023

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Microsoft aumenterà il prezzo di alcuni dei suoi giochi Xbox Series X/S il prossimo anno: i titoli first-party, come Starfield, Forza Motorsport e Redfall, costeranno 69,99 dollari al lancio.

Saranno ancora disponibili per gli abbonati al Game Pass senza costi aggiuntivi, ma se si desidera acquistarne uno direttamente, costerà 10 dollari in più rispetto ai titoli equivalenti acquistati negli ultimi anni.

L'azienda non ha ancora annunciato i prezzi per gli altri Paesi, compreso il Regno Unito, ma ci aspettiamo che l'aumento sia globale.

"Questo prezzo riflette il contenuto, la portata e la complessità tecnica di questi titoli", ha dichiarato un portavoce di Microsoft a IGN.

Per essere onesti con Microsoft, altri editori hanno già aumentato i prezzi dei titoli AAA negli ultimi tempi - con le versioni Xbox Series X/S (e PS5) di Call of Duty: Modern Warfare II e FIFA 23 che costano già 69,99 dollari. Ha quindi resistito più a lungo di altri.

Inoltre, a differenza di Sony, è riuscita a mantenere i prezzi di lancio delle sue console fino ad oggi. Questo potrebbe però cambiare presto: Phil Spencer, capo di Xbox, ha dichiarato all'inizio di quest'anno: "Non credo che saremo in grado di farlo per sempre. Penso che a un certo punto dovremo aumentare i prezzi di alcune cose".

Scritto da Rik Henderson.