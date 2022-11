Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - A tutti piace un po' di nostalgia e se ricordate spesso la Xbox 360 vi piacerà questo controller ispirato alla Xbox Series X/S del 2005.

Il produttore di accessori Hyperkin sta lavorando allo Xenon, un controller che sembra una replica piuttosto fedele del controller Xbox 360 fornito con la console al momento del lancio nel 2015. Questo controller funzionerà con Xbox Series X/S, Xbox One e PC e sarà disponibile in bianco, nero, rosa e rosso.

Tuttavia, l'unico colore che si dovrebbe acquistare è il bianco.

Tuttavia, poiché si tratta di un prodotto assolutamente moderno, non può essere del tutto identico al controller Xbox 360 originale che alcuni di noi hanno amato in passato. Le modifiche includono l'aggiunta di un cavo USB-C, mentre i pulsanti Start e Back lasciano il posto ai più moderni pulsanti Menu e View. È stato aggiunto anche un pulsante Share, in modo che chi gioca con una Xbox più moderna possa comunque fare tutto ciò che può fare con il suo controller ufficiale.

Purtroppo, anche se il cavo USB-C è staccabile, è necessario collegare qualcosa per farlo funzionare. Non è prevista una versione wireless, il che è un peccato.

Non sappiamo ancora quando il controller sarà in vendita, né quanto costerà. Ma il remake di Hyperkin del controller Xbox originale costa 70 dollari, quindi potrebbe essere una cifra abbastanza buona da cui partire.

Scritto da Oliver Haslam.