(Pocket-lint) - L'aggiornamento software Xbox di novembre di Microsoft porta con sé una tonnellata di nuove funzionalità, tra cui il supporto per la chat vocale Discord, il supporto per lo streaming dal vivo e altro ancora.

Il nuovo aggiornamento, disponibile per il download in questo momento, aggiunge nuove funzionalità alla vostra Xbox e ne migliora altre. In cima alla lista c'è il nuovo supporto per la chat vocale di Discord, che include la soppressione del rumore. Ora le persone possono unirsi a un canale vocale Discord direttamente dalla sezione Parti e chat del software integrato di Xbox. È disponibile anche un'anteprima delle persone presenti nel server e nel canale vocale, in modo da poterla verificare prima di unirsi effettivamente.

Una volta che ci si unisce al canale vocale, Xbox supporta ora la soppressione del rumore per filtrare "i cani che si intromettono e le tastiere che fanno clic", il che significa che si può sentire più facilmente ciò che gli altri dicono anche quando si è nel pieno della battaglia.

Altri miglioramenti degni di nota riguardano i regali. È ora possibile condividere la lista dei desideri di Xbox con parenti e amici, che riceveranno una notifica per vedere cosa si desidera. È inoltre possibile scegliere di ricevere notifiche se i prodotti della lista dei desideri vengono messi in vendita, rendendo più facile che mai risparmiare.

L'ultima delle grandi aggiunte è la possibilità di avviare un live stream direttamente dalla Xbox utilizzando Twitch, Livestream e Streamlabs. Grazie a questa modifica, l'app Twitch ora serve solo a visualizzare gli stream, non a crearli.

C'è dell'altro, con opzioni di gestione dell'energia migliorate e consigli per migliorare l'esperienza di Xbox. Per saperne di più su tutti i piccoli miglioramenti è possibile consultare il post di annuncio dell'aggiornamento di Xbox.

Scritto da Oliver Haslam.