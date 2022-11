Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Phil Spencer, capo di Xbox, ha fatto ulteriori precisazioni sul tanto vociferato dispositivo di streaming Xbox Game Pass, nome in codice "Keystone".

Sebbene ci fosse l'intenzione di immettere sul mercato lo stick/box per lo streaming quest'anno, ha rivelato che quando è stato costruito un prototipo del prodotto, questo si è rivelato "più costoso di quanto volessimo".

C'è ancora l'intenzione di produrre un prodotto in futuro, ma solo se riuscirà a raggiungere un prezzo compreso tra 99 e 129 dollari.

Parlando al podcast Decoder di The Verge, Spencer ha spiegato che il costo ha spinto il team a rivolgere la propria attenzione altrove per il momento: "Abbiamo deciso di concentrare gli sforzi del team sulla realizzazione dell'app di streaming per Smart TV", ha detto.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

"Affinché un box per il solo streaming abbia senso, la differenza di prezzo rispetto alla[ serieXbox ] S deve essere piuttosto significativa. Voglio essere in grado di includere un controller".

"Credo che il prezzo debba essere di 129$/99$, da qualche parte, perché abbia senso".

L'amministratore delegato di Xbox aveva già rivelato che i piani per Keystone erano stati accantonati per il momento - un po' ironico, visto che in un post su Twitter avevamo intravisto il prototipo sul suo scaffale. A ottobre aveva detto che il rilascio potrebbe essere "lontano anni".

Ottieni prezzi incredibili su giochi digitali come FIFA 22 su Gamivo Di Pocket-lint International Promotion · 13 ottobre 2021 Questo brillante negozio ha in vendita chiavi digitali per tutti i più grandi giochi.

Scritto da Rik Henderson.