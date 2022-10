Call of Duty resterà su PlayStation, ribadisce il capo di Xbox

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Nonostante le continue preoccupazioni per l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, il capo di Xbox Phil Spencer afferma che Call of Duty rimarrà su PlayStation.

Sebbene questa sia la linea che Microsoft ha seguito per mesi, è bene ribadirla, dato che la proposta di acquisizione di Activision Blizzard continua a essere sottoposta al microscopio. L'acquisto è ancora al vaglio delle autorità per garantire che non sia anticoncorrenziale, ma Microsoft vuole assicurarsi che tutti sappiano che intende mantenere il franchise di alto profilo Call of Duty come multipiattaforma e non come qualcosa di vincolato al proprio hardware.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

In un'intervista rilasciata al podcast Same Brain, Spencer ha dichiarato che "finché ci sarà una PlayStation su cui effettuare le spedizioni, il nostro intento è quello di continuare a distribuire Call of Duty su PlayStation". Sembra una frase fatta, ma Spencer ha cercato di ribadire il concetto indicando Minecraft.

Spencer afferma che l'idea è che Call of Duty segua il modello di Minecraft: Microsoft ha continuato a supportare il gioco su varie piattaforme, compresa la PlayStation di Sony, anche dopo averlo acquistato per 2,5 miliardi di dollari nel 2014.

I migliori giochi per PS5 2022: i fantastici titoli per PlayStation 5 da acquistare Di Max Freeman-Mills · 1 ottobre 2022 La PS5 è finalmente arrivata: ecco i giochi che dovete assolutamente acquistare.

Call of Duty è una serie enorme e l'ultimo gioco Modern Warfare 2 è stato messo in vendita solo pochi giorni fa. Il titolo è, ovviamente, multipiattaforma e questo è un aspetto che i fan di PlayStation sperano continui anche se l'acquisizione da parte di Microsoft dovesse andare in porto. A questo punto, Microsoft è stata chiara nel dire che lo farà, ma è probabile che pochi ci crederanno finché non accadrà davvero.

Scritto da Oliver Haslam.