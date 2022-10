Il capo di Xbox accenna a futuri aumenti dei prezzi delle console e del Game Pass

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Phil Spencer, responsabile dei videogiochi di Microsoft, ha accennato a un imminente aumento dei prezzi dei servizi e delle console, compreso il popolare abbonamento Game Pass.

La notizia è arrivata mentre il dirigente di Xbox veniva intervistato durante l'evento Tech Live del Wall Street Journal. Il dirigente si è rifiutato di escludere la prospettiva di un aumento dei prezzi di giochi, console e Game Pass. In realtà, sembra che l'unica ragione per cui i prezzi non sono aumentati finora sia che Microsoft ha ritenuto importante che rimanessero invariati nel trimestre natalizio.

Questo potrebbe far pensare che i prezzi aumenteranno con l'arrivo del nuovo anno, ma Spencer non ha voluto confermare quando ci si potrà aspettare un aumento dei prezzi. Si è invece limitato a dire che l'azienda "dovrà aumentare i prezzi di alcune cose" perché non può mantenerli invariati per sempre.

"Abbiamo mantenuto i prezzi della nostra console, dei giochi... e dell'abbonamento. Non credo che potremo farlo per sempre. Penso che a un certo punto dovremo aumentare i prezzi di alcune cose..." pic.twitter.com/jRt5ifKpE5- Tom Warren (@tomwarren) October 26, 2022

L'abbonamento a Xbox Game Pass parte attualmente da 7,99 sterline / 9,99 euro / 9,99 dollari al mese, con un abbonamento da 10,99 sterline / 12,99 euro / 14,99 dollari per Xbox Game Pass Ultimate. Il prezzo dei giochi varia, mentre una Xbox Series S viene venduta a 249,99 € / 279,99 € / 299,99 €. Chi acquista il meglio del meglio di Xbox Series X pagherà un prezzo al dettaglio Microsoft di 449,99 dollari / 449 euro / 547 dollari al momento in cui scriviamo.

Scritto da Oliver Haslam.