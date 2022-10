Xbox ripiega i piani di streaming di Game Pass... per ora

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Phil Spencer, capo di Xbox, ha rivelato che l'azienda ha parcheggiato i piani per il rilascio di un proprio dispositivo di streaming.

Il progetto Keystone, come era conosciuto internamente, è stato per ora accantonato. Il dirigente di Microsoft ha spiegato durante il WSJ Live che l'accordo con Samsung per includere Xbox Cloud Gaming come parte del suo Smart TV Gaming Hub ha spostato le intenzioni del marchio:

"Keystone è qualcosa che stavamo incubando internamente... una console di streaming. Non c'è gioco in locale, [è] a basso costo, si collega a un televisore e si possono vedere in streaming i giochi Xbox disponibili", ha detto.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

"Alla fine della primavera abbiamo invece deciso di collaborare con Samsung. Abbiamo inserito un'applicazione sui televisori Samsung per consentire di giocare con i giochi Xbox ".

Dare alle persone la possibilità di scegliere se giocare sul tablet, sulla smart TV, su Xbox o su un PC è per noi fondamentale". Faremo un dispositivo di streaming prima o poi? Sospetto che lo faremo, ma ci vorranno anni".

Spencer ha anche spiegato perché un dispositivo che assomiglia al Keystone streaming box è stato recentemente avvistato in un'immagine che ha postato sul suo feed Twitter: "Ho ancora il prototipo, che si trova sullo scaffale dietro il mio computer", ha aggiunto.

Si spera che, sebbene un disco dedicato allo streaming sia "lontano anni", Xbox continui a stringere accordi con altri produttori di smart TV, anche con aziende di dispositivi di streaming come Amazon per la sua piattaforma Fire TV, Google per Android TV e/o Google TV, Apple TV e Roku. In questo modo non sarà necessario un box dedicato da parte di Xbox stessa e il Cloud Gaming con Xbox Game Pass Ultimate sarà comunque disponibile per chi non ha una console.

I migliori giochi per PS4 2022: tutti i titoli per PlayStation 4 che ogni giocatore dovrebbe giocare Di Max Freeman-Mills · 30 giugno 2022 Abbiamo messo insieme un elenco di giochi che vale la pena aggiungere alla vostra libreria, con molte occasioni disponibili.

Scritto da Rik Henderson.