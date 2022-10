Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Hellblade: Senua's Sacrifice era un po' un'incognita quando ha fatto irruzione sulla scena nel 2017, una nuova IP di Ninja Theory che ha fatto cose audaci con la sua rappresentazione della salute mentale in un'inquietante ambientazione d'epoca.

Ora sta per arrivare un sequel sotto forma di Senua's Saga: Hellblade 2, che è stato presentato in grande stile in occasione dell'annuncio delle Xbox Series X e S. Ecco tutti i dettagli principali.

Senua's Saga: Hellblade 2 - Data di uscita

Hellblade 2 è stato annunciato nel 2019, anche se senza quasi nessun dettaglio, quindi abbiamo aspettato a lungo per sapere quando uscirà.

Purtroppo è ancora così: Hellblade 2 non ha una data o una finestra di uscita.

Mentre nel dicembre 2021 è stato pubblicato un trailer di gameplay che sembrava abbastanza curato, nel giugno 2021 Ninja Theory ci ha aggiornato che il gioco non era ancora in "piena produzione", quindi è probabile che il gioco sia ancora in una fase iniziale del suo processo di sviluppo.

Ciò significa che non scommetteremmo su una data di uscita prima della fine del 2023, ma anche il 2024 è una possibilità molto realistica.

Senua's Saga: Hellblade 2- Piattaforme

Hellblade 2 è in fase di sviluppo per Xbox Series X e Series S, oltre che per PC, e non uscirà su altre piattaforme.

Il gioco arriverà anche su Xbox Game Pass il primo giorno, quindi se siete abbonati a Game Pass lo riceverete senza costi aggiuntivi, cosa sempre gradita.

È stato inoltre confermato che Xbox Cloud Gaming permetterà ai giocatori che hanno ancora una Xbox One di accedere a Hellblade 2 in streaming quando uscirà.

La saga di Senua: Hellblade 2 - Trailer

Il primo trailer di Hellblade 2 è stato pubblicato nel 2019, in occasione della presentazione da parte di Xbox delle sue console di nuova generazione, la Serie X e la Serie S.

Si tratta di un trailer piuttosto breve e molto enigmatico che suggerisce che Hellblade racconterà ancora una volta una storia oscura al ritorno di Senua.

Questo era tutto ciò a cui potevamo aggrapparci fino a un paio di anni dopo, quando Ninja Theory ha rilasciato un trailer più lungo che è per lo più un gameplay.

Il trailer mostra quella che sembra una gigantesca caccia, guidata da Senua, che comporta una serie di trappole e ostacoli che vengono fatti saltare a turno, con le cose che vanno sempre peggio per la sua tribù di Pitti.

Questa è l'ultima volta che abbiamo sentito parlare di Hellblade 2, quindi speriamo che non ci voglia molto prima di avere un altro trailer da analizzare.

Senua's Saga: Hellblade 2 - Storia e gameplay

Il primo gioco di Senua è stato straziante: la ragazza ha intrapreso un pellegrinaggio nel tentativo di salvare l'anima del suo amante morto, che alla fine si è concluso con l'accettazione del fatto che lui se ne fosse andato per sempre.

Con una comprensione dell'ottavo secolo della psicosi con cui convive, è stato un gioco sconcertante e a tratti inquietante, che tuttavia ha saputo trattare con impressionante comprensione la condizione di Senua.

Dai due trailer finora mostrati, ci aspetta un'escalation dello stesso argomento, con Senua che continua a sentire voci e ad avere a che fare con le "Furie" con cui convive, mentre il mondo di divinità e mostri pitti che la circonda continua a essere terrificante.

Al momento non sappiamo quale sarà il filo conduttore della storia, ma il trailer di gioco del dicembre 2021 suggerisce che l'aspetto del gameplay sarà piuttosto familiare.

Senua è ancora controllata in terza persona con una stretta visuale dall'alto, e il gioco sembra essere ancora piuttosto lento e deliberato, piuttosto che un titolo ad azione rapida.

Detto questo, dato il ridimensionamento che Ninja Theory sta applicando (il primo gioco è stato realizzato da meno di 20 persone), il sistema di combattimento dovrebbe essere più intricato e gratificante, con più tipi di nemici da incontrare e su cui prevalere.

La grafica è sorprendente e spinge al limite le nuove console Microsoft, e siamo ansiosi di vedere quanto altro ci aspetta.

Scritto da Max Freeman-Mills.