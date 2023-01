Gli abbonati ad Apple Music possono finalmente ascoltare la musica in streaming sulla loro Xbox per la prima volta, grazie a un'applicazione disponibile per il download sull'Xbox Store.

La nuova app è compatibile con le console Microsoft Xbox One, Xbox Series S e Xbox Series X e consente agli abbonati ad Apple Music di ascoltare le loro playlist e i loro album mentre giocano. L'app è simile a quelle disponibili su altre piattaforme, tra cui l'Apple TV.

La nuova app Apple Music è stata appena rilasciata sullo Store e Tom Warren di The Verge ha già pubblicato una breve anteprima di ciò che ha da offrire. Noterete il familiare artwork su grande schermo, le playlist curate e molto altro ancora, proprio come vi aspettereste se avete già usato l'app Apple Music su altri dispositivi a grande schermo.

Apple Music non è certo l'unico modo per ascoltare la musica su una Xbox, ma poter ascoltare la propria playlist in sottofondo mentre si gioca è davvero molto bello, soprattutto quando si sfreccia per le strade in Forza Horizon o si scatena il caos in Grand Theft Auto 5.

È possibile scaricare gratuitamente l'app Apple Music dal Microsoft Store.

Per ascoltare i brani sulla Xbox è ovviamente necessario un abbonamento ad Apple Music, ma se si è già in regola si può partire. Non sono necessari altri pagamenti oltre all'abbonamento di 9,99 dollari / 9,99 sterline / 9,99 euro. In alternativa, è possibile acquistarla come parte del bundle Apple One che include anche altri servizi come Apple TV+ e Apple Arcade.