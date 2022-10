Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Phil Spencer, il capo di Xbox, ha l'abitudine di svelare il futuro hardware mettendolo surrettiziamente in bella vista, spesso in un video o in una foto. E sembra che l'abbia fatto di nuovo, questa volta con il tanto discusso dispositivo di streaming Xbox o "puck", come alcuni hanno deciso di chiamarlo.

Non è un segreto che Xbox stia lavorando a un dispositivo per fornire Xbox Cloud Gaming ai televisori senza la necessità di una console Xbox o di un televisore Samsung (che ha un proprio Gaming Hub). Tuttavia, non avevamo visto alcuna prova dell'hardware stesso... fino ad ora.

Vault Boy ha lasciato il rifugio e si è fermato nel mio ufficio per celebrare l'anniversario di #Fallout25 . Congratulazioni ai team di @Fallout @Bethesda per questa importante pietra miliare per un franchise iconico. pic.twitter.com/hGoN1sAQRK- Phil Spencer (@XboxP3) October 10, 2022

Spencer ha postato una foto scattata nel suo ufficio dei suoi famosi scaffali di gioco, con una nuova figura di Vault Boy in primo piano. Più interessante è un dispositivo bianco e obliquo sullo scaffale superiore, che assomiglia un po' a una mini Xbox Serie S.

Tom Warrendi The Verge, che è anche un esperto di Xbox e Microsoft, ritiene che si tratti dello streamer di cui il capo di Xbox ha parlato a maggio di quest'anno, conosciuto anche con il nome in codice Keystone.

L'aspetto entusiasmante è che il suo debutto in pubblico suggerisce che l'uscita non è troppo lontana. Raramente Spencer mette sugli scaffali qualcosa che non sia imminente.

Senza dubbio si collegherà a un televisore tramite HDMI e avrà capacità di streaming via cavo e wireless. Sospettiamo che verrà fornita con un controller Xbox Wireless, ma tutti i giochi saranno serviti tramite Xbox Cloud Gaming e un abbonamento a Game Pass.

Potrebbe anche supportare servizi multimediali aggiuntivi, come Netflix, Disney+ e Amazon Prime Video, in quanto sembra essere la fonte principale di contenuti in streaming.

Non si sa ancora se sarà abilitato per il 4K HDR, mentre il Samsung Gaming Hub si limita a giocare a 1080p e 60fps. Ma, considerando questo tweet sfacciato, forse non ci resta molto tempo per scoprirlo.

