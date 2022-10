Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Amazon offre una Xbox Series S a meno di 170 euro nell'ambito della vendita Prime Early Access in corso fino alla mezzanotte del 12 ottobre 2022.

La console di attuale generazione in offerta è certificata come ricondizionata, il che significa che è usata o è un modello da negozio, ma è stata testata a fondo per verificarne il corretto funzionamento. È stata anche ispezionata per verificarne la qualità estetica.

La console viene fornita con un controller wireless Xbox, un cavo HDMI, un cavo di alimentazione e due batterie AA. Dato che di solito costa 229,99 euro, il prezzo di vendita di 169,99 euro è un vero affare.

Secondo Amazon, questo modello ricondizionato gode anche di una garanzia di due anni.

Xbox Series S (Ricondizionata) - risparmio di 40€ Scoprite cosa significa giocare alla next-gen con questa soluzione Xbox che funziona perfettamente con tutti i giochi digitali Xbox, soprattutto se abbinata a Xbox Game Pass. Di solito a 229,99 euro, ora è a soli 169,99 euro. Visualizza offerta

La Xbox Series S è una macchina completamente digitale, il che significa che non dispone di un'unità disco. Tuttavia, è in grado di eseguire tutti i giochi Xbox, da quelli originali a quelli realizzati specificamente per le ultime console Xbox Series X/S. È sufficiente installarli digitalmente.

Consigliamo vivamente di abbinare alla Series S un abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate, che vi darà accesso a 100 giochi del catalogo e nuovi da scaricare e giocare immediatamente. Inoltre, è in grado di accedere a molti di questi titoli nel cloud, il che significa che non è nemmeno necessario installarli prima: basta prenderli e giocarci.

Scritto da Rik Henderson.