(Pocket-lint) - Il nuovo controller professionale di medio livello di Xbox, l'Elite Series 2 Core, è ora disponibile dopo essere stato presentato qualche settimana fa.

Ciò significa che chi desidera un controller professionale che possa essere aggiornato nel tempo, ma con un prezzo d'ingresso più basso, può ordinarlo fin da ora presso una serie di rivenditori.

Il lancio porta con sé anche una nuova divertente funzione, che funzionerà anche sui controller Elite Serie 2 full-fat. È ora possibile personalizzare il colore dell'illuminazione del pulsante centrale di Xbox della Serie 2, cambiandolo rispetto al suo aspetto bianco predefinito.

Si tratta di un tocco di classe che probabilmente poteva essere aggiunto già da tempo alla Serie 2, ma che sarà gradito a tutti coloro che amano personalizzare il proprio controller.

Xbox sta sfruttando l'occasione per aggiungere alcune nuove funzionalità al suo software Xbox in un aggiornamento software più ampio, e potete trovare tutti i dettagli su cosa sta cambiando nel post del blog ufficiale proprio qui.

L'aggiornamento include nuove opzioni di soppressione del rumore per la chat di gruppo, ideali per chi gioca in un ambiente un po' più affollato e non vuole distrarre gli amici. C'è anche un nuovo modo di riorganizzare la libreria dei giochi e una modifica all'app Xbox per rendere ancora più semplice l'avvio di nuovi party.

