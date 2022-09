Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Microsoft dovrà sopportare indagini prolungate nel Regno Unito e in Europa prima che la fusione con Activision Blizzard possa avere luogo.

La Competition and Markets Authority (CMA) del Regno Unito ha dichiarato che la sua indagine potrebbe estendersi a una seconda fase a causa di numerose preoccupazioni antitrust.

La CMA è preoccupata per l'impatto che l'accordo proposto avrà sulla capacità di PlayStation di competere, con Xbox che acquisirà la proprietà della serie Call of Duty.

Finora Microsoft non è stata in grado di dissipare queste preoccupazioni, per cui il Financial Times riporta che la CMA probabilmente amplierà ufficialmente la sua indagine questa settimana.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Il rapporto suggerisce anche che assisteremo a una lunga indagine da parte dell'UE una volta che Microsoft avrà ufficialmente presentato il suo caso a Bruxelles.

Proprio il mese scorso l'amministratore delegato di Xbox, Phil Spencer, ha dichiarato di sentirsi "soddisfatto dei progressi che stiamo facendo" e che "le discussioni che abbiamo avuto sembrano positive".

Mentre le indagini si trascinano, non possiamo fare a meno di chiederci se oggi la pensa allo stesso modo.

I piani dell'azienda per il franchise di Call of Duty sono la principale preoccupazione delle autorità di regolamentazione; Spencer ha dichiarato che Xbox si impegna a rendere disponibili i giochi per "diversi altri anni" dopo la scadenza dell'accordo con Activision di Sony.

Tuttavia, l'amministratore delegato di Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, ha dichiarato che l'attuale proposta di Microsoft per continuare a supportare PlayStation è "inadeguata a molti livelli".

Scritto da Luke Baker.