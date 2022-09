Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Xbox ha annunciato un nuovo controller professionale un po' più economico dell'Elite Series 2 attualmente disponibile.

Il controller wireless Xbox Elite Series 2 - Core è dotato di una fascia bianca e di impugnature nere. Sarà inoltre disponibile sul Design Lab per la personalizzazione, giusto in tempo per le festività natalizie.

Il funzionamento è identico a quello dell'attuale Elite Series 2, con thumbstick a tensione regolabile, grilletti più corti e impugnatura gommata avvolgente, ma sono stati omessi diversi elementi personalizzabili.

Non ci sono alternative al paddle posteriore, ad esempio, né thumbstick aggiuntivi di altre dimensioni. Manca anche il D-pad opzionale. Tuttavia, è possibile acquistarli separatamente in un Complete Component Pack a parte.

Tuttavia, il Core funziona come l'Elite 2 originale e presenta una qualità costruttiva simile. La batteria ricaricabile ha un'autonomia fino a 40 ore.

È disponibile per il pre-ordine da oggi e sarà spedito a partire dal 21 ottobre 2022. Il prezzo è di 129,99 dollari, mentre l'Elite Series 2 originale rimarrà in vendita a 179,99 dollari.

Anche il Complete Component Pack sarà disponibile al prezzo di 59,99 $ / 54,99 £ a partire dalla stessa data di spedizione.

Scritto da Rik Henderson.