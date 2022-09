Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Il controller Elite Series 2 Core di Xbox, lanciato di recente, rende le cose un po' più complicate se volete acquistare un controller professionale ufficiale per la vostra Xbox.

Potreste essere un po' confusi su cosa c'è di diverso nel controller Core rispetto alla Serie 2 completa, quindi abbiamo tutti i confronti di cui avete bisogno, proprio qui.

Il controller Core è un buon modo per Xbox di abbassare il prezzo d'ingresso di un controller, dato che costa solo 129,99 dollari rispetto ai 179,99 dollari della Elite Series 2 completa.

Ciò significa che è possibile usufruire di alcune delle sue personalizzazioni senza dover sborsare l'intera somma.

Se in seguito si desidera aggiungere le funzioni della Elite Series 2 completa, è possibile farlo acquistando il Complete Component Pack da 59,99 dollari / 54,99 sterline.

La grande differenza tra l'aspetto dei due controller sta nel colore (per impostazione predefinita). Il Core ha un'ampia sezione bianca, mentre l'Elite Series 2 standard è completamente nero.

La questione è complicata dal fatto che l'Elite Series 2 sarà presto personalizzabile tramite Xbox Design Labs, consentendo di scegliere tra una gamma di colori e rendendo molto più facile ottenere un controller adatto al proprio stile.

Questo non sarà però disponibile sul Core: il controller più economico è disponibile solo in bianco al momento del lancio.

È qui che le cose iniziano ad essere un po' più diverse: il modo in cui Xbox ha ridotto il prezzo del controller Core è stato quello di non includere alcuni degli extra che vengono forniti con l'Elite Series 2, tra cui i pulsanti extra del paddle sul retro del controller.

Ciò significa che non si hanno le opzioni di controllo aggiuntive che di solito sono fondamentali per i controller di livello professionale, il che lo rende un compromesso leggermente interessante a nostro avviso.

È possibile aggiungerli in un secondo momento, utilizzando il Component Pack, ma è importante capire che solo la Serie 2 completa sarà dotata di pulsanti aggiuntivi effettivamente utilizzabili.

Sia il Core che l'Elite Series 2 completo vantano comunque un paio di caratteristiche importanti che entusiasmeranno alcuni giocatori. Innanzitutto, è possibile regolare la tensione di entrambi i thumbstick tramite uno strumento incluso, rendendoli più stretti o più lenti a seconda del proprio comfort.

Questa funzione è ideale per una mira di precisione o per una guida meno rigida e può fare una grande differenza durante il gioco.

Su entrambi i controller sono inclusi anche gli interruttori di arresto del grilletto: una piccola levetta tra tre livelli per ogni grilletto che consente di scegliere fino a che punto bisogna premerlo per poter effettivamente premere il pulsante.

Anche in questo caso, si tratta di un elemento importante per molti generi e in particolare per gli sparatutto, dove un risparmio sul tempo necessario per iniziare a sparare potrebbe farvi vincere una sparatoria.

Entrambi i controller sono inoltre dotati di impugnature in gomma avvolgenti per garantire il massimo comfort durante le lunghe sessioni di gioco e di una batteria della durata di 40 ore che può essere ricaricata con il cavo USB-C intrecciato in dotazione.

Infine, entrambi consentono di passare da un profilo di tasti personalizzato all'altro al volo e di rimappare tali profili in modo molto semplice utilizzando un'app sulla Xbox, per creare mappe di tasti completamente personalizzate e modificate a piacimento.

La differenza più grande tra le due opzioni di controller offerte da Xbox è rappresentata dagli accessori in dotazione con ciascuna di esse.

Se optate per il più recente Elite Series 2 Core, riceverete il controller stesso, uno strumento per modificare la tensione del thumbstick e un cavo di ricarica intrecciato. Tutto qui, da cui il nome Core.

Se invece scegliete l'Elite Series 2 full-fat, otterrete anche un dock di ricarica, quattro pulsanti paddle da aggiungere al controller, altre opzioni di thumbstick da scambiare e un d-pad a quattro direzioni nel caso preferiate questo stile. Infine, viene fornita anche una custodia rigida per il trasporto per tenere tutto al sicuro.

Questo elenco di extra è esattamente ciò che è incluso nel Complete Component Pack, quindi se acquistate il Core potete aggiungerli al vostro controller in un secondo momento.

