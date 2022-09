Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Una fuga di notizie ha recentemente rivelato che Microsoft sta testando un piano familiare per il servizio di abbonamento Xbox Game Pass Ultimate: alcuni utenti Xbox Insider potranno pagare un'unica quota mensile per l'accesso a Game Pass per un massimo di cinque profili Xbox. Il potenziale nuovo livello permette a più di un membro della famiglia di condividere l'abbonamento. Secondo quanto riferito da Xbox, si trattava di"Xbox Game Pass Friends and Family". Ora il nuovo schema è diventato ufficiale.

Xbox sta lanciando un nuovo piano Xbox Game Pass Friends & Family in Irlanda e Colombia. L'azienda Microsoft ha dichiarato che il nuovo livello di abbonamento consentirà ai membri di Xbox Game Pass di condividere i giochi con un massimo di altri quattro amici o familiari.

Si tenga presente che Microsoft offre attualmente Xbox Game Pass o PC Game Pass a 9,99 dollari al mese negli Stati Uniti. Questi non offrono funzionalità multiplayer online, ma è possibile passare a Xbox Game Pass Ultimate per 14,99 dollari per sbloccare Game Pass per console, PC, accesso a EA Play e multiplayer online Xbox Live Gold. Xbox Game Pass Friends and Family include i vantaggi di Xbox Game Pass Ultimate per altri quattro amici o familiari. In totale sono cinque.

Il costo è di 49.900 COP in Colombia e di 21,99 euro al mese in Irlanda (invece dei normali 12,99 euro al mese per Xbox Game Pass Ultimate). Ciò significa che potete aspettarvi di pagare meno di 5 euro al mese a persona per condividere tutti i vantaggi di Xbox Game Pass Ultimate che vi aspettate. Inoltre, non è limitato ai membri della famiglia. L'unica restrizione è che le persone devono essere aggiunte al piano Friends and Family e devono trovarsi nello stesso paese.

Secondo le FAQ di Microsoft, nei prossimi mesi potrebbero essere aggiunti altri Paesi e regioni. L'azienda non ha ancora annunciato i prezzi per gli Stati Uniti, il Regno Unito e l'Europa, ma è probabile che il costo sia di circa 25 dollari al mese negli Stati Uniti.

