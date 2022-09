Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Fin dal suo lancio, Halo Infinite ha avuto un percorso accidentato, a causa della lentezza degli aggiornamenti post-lancio e della mancanza di nuovi contenuti significativi in cui affondare i denti.

In un aggiornamento a lungo atteso dalla comunità, lo sviluppatore 343 Industries ha fornito una tabella di marcia aggiornata per i prossimi mesi, con notizie positive e negative.

-

Il lato positivo è che la modalità Forge ha finalmente una data di lancio e dovrebbe arrivare in forma beta con l'aggiornamento invernale dell'8 novembre 2022. Se avrà successo, questa modalità potrebbe essere trasformativa, consentendo ai giocatori di creare le proprie modalità e mappe.

A quel punto ci sarà anche un nuovo battle pass (più breve) gratuito per tutti i giocatori, oltre al lancio completo della cooperativa online e a una funzione di replay delle missioni per la campagna del gioco.

Questo ci porta alla grande notizia negativa: il gioco non avrà più la modalità cooperativa a schermo condiviso sul divano. 343 ha deciso di dare priorità ad altre iniziative e semplicemente non sta lavorando a questa funzione, che è un classico dei giochi di Halo del passato.

Ecco un'occhiata alla nostra roadmap aggiornata per il prossimo Winter Update e la Stagione 3 : https://t.co/9Udm PicUl0 pic.twitter.com/V8X6i1DlmT- Halo (@Halo) 1 settembre 2022

Perché la tecnologia DLSS di Nvidia è perfetta per prestazioni ed efficienza maggiori Di Pocket-lint International Promotion · 10 Maggio 2022 Questo sistema rivoluzionario è stato una spinta enorme per i giocatori.

Inoltre non avremo una vera e propria terza stagione per un bel po' di tempo, con la Stagione 3 che verrà lanciata l'8 marzo 2023 dopo essere stata colpita da un pesante ritardo. A quanto pare, questa stagione porterà un paio di nuove mappe, anche se il fatto che questo sia sufficiente per una comunità multigiocatore che sente di essere stata tagliata fuori si vedrà col tempo.

Potete vedere la nuova tabella di marcia qui sopra, che include le date per l'aggiornamento e la Stagione 3, anche se queste stime sono slittate in passato e potrebbero essere soggette a cambiamenti. La tabella di marcia suggerisce che le future stagioni saranno un po' più brevi rispetto all'attuale standard di sei mesi, un altro gradito cambiamento.

Scritto da Max Freeman-Mills.