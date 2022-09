Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Le macchinazioni legali intorno alla prevista acquisizione di Activision da parte di Xbox continuano a ritmo serrato, con l'ultimo aggiornamento che arriva direttamente da Phil Spencer, capo di Xbox, sotto forma di una nuova lettera aperta.

Sebbene la maggior parte dei contenuti non costituisca una novità, Spencer afferma ancora una volta che Xbox intende portare i franchise più famosi di Activision nel suo ecosistema Game Pass.

Questo include Call of Duty, Diablo, Overwatch e altri ancora, e rafforza il pensiero alla base dell'acquisto di Xbox. Tuttavia, Spencer ribadisce che Xbox "si impegna a rendere disponibile la stessa versione di Call of Duty su PlayStation nello stesso giorno in cui il gioco viene lanciato altrove".

Sebbene ciò non faccia altro che ribadire quanto già affermato da Xbox in merito al franchise di sparatutto di massa, più ribadisce questa posizione e più è probabile che sia tenuta a rispettarla in futuro, una volta scaduti gli obblighi legali esistenti.

Se la tempistica di questa lettera sembra un po' casuale, vale la pena ricordare che nelle ultime 24 ore l'autorità britannica per la concorrenza e i mercati ha confermato che condurrà un'indagine più approfondita sulle implicazioni dell'acquisizione per la concorrenza.

L'annuncio comprendeva la dichiarazione che la CMA è "preoccupata che l'acquisto anticipato di Activision Blizzard da parte di Microsoft possa ridurre in modo sostanziale la concorrenza nel settore delle console di gioco, dei servizi di abbonamento a più giochi e dei servizi di gioco in cloud", il che non è una bella lettura dal punto di vista di Xbox.

Come si svolgerà esattamente questa vicenda è una questione complicata, con le autorità di regolamentazione di tutto il mondo in coda per ottenere risposte da Microsoft e Xbox, ma è almeno un po' rincuorante per i fan della serie sapere che qualsiasi risultato sembra garantire più Call of Duty su PS5 e PS4.

Scritto da Max Freeman-Mills.