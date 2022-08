Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Nelle scorse settimane Microsoft ha iniziato a testare un piano familiare per il servizio di abbonamento Xbox Game Pass Ultimate: alcuni Xbox Insider selezionati in Irlanda e Colombia hanno potuto pagare una quota mensile per l'accesso a Game Pass per un massimo di cinque profili Xbox.

Ora sembra che il nuovo livello permetterà a più di un membro della famiglia di condividere l'abbonamento: secondo quanto riferito, Xbox lo chiamerà "Xbox Game Pass Friends & Family".

La scoperta è stata fatta dal famoso data miner di Xbox, Aggiornamenti Lumia, che ha pubblicato il logo del servizio su Twitter. È noto per aver trovato risorse ufficiali di Xbox nei sistemi online dell'azienda.

La parte più interessante è quella relativa agli "amici", che suggerisce la possibilità di condividere l'abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate con persone al di fuori del proprio nucleo familiare, con l'unica restrizione del numero. Un account può essere condiviso da un massimo di cinque profili Xbox.

Un'altra restrizione è che i membri dovranno risiedere nello stesso Paese, come nel caso dell'attuale periodo di prova in Irlanda e Colombia.

In termini di prezzo, è stato riferito che la versione di prova in Irlanda ha un prezzo di 21,99 euro al mese. Di solito l'abbonamento singolo costa 12,99 euro al mese. Si tratta di un prezzo interessante per un accesso fino a cinque persone.

Non si sa ancora quando Microsoft potrebbe lanciare il livello a livello universale. Aggiorneremo quando ne sapremo di più.

Scritto da Rik Henderson.