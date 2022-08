Il capo di Xbox è sicuro che l'acquisizione da parte di Activision sarà approvata

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - La proposta di acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft sarà potenzialmente la più grande operazione del settore con 68,7 miliardi di dollari.

Come ci si potrebbe aspettare, le autorità di regolamentazione stanno tenendo d'occhio questa operazione, nella speranza di eliminare eventuali problemi di antitrust che potrebbero sorgere.

-

Il CEO diXbox, Phil Spencer, non è troppo preoccupato. Ha dichiarato a Bloomberg: "Mi sento bene per i progressi che abbiamo fatto, ma sono fiducioso che le persone che forse non sono così vicine all'industria dei videogiochi facciano delle domande difficili su 'qual è il nostro intento? Cosa significa questo? Se lo si gioca nell'arco di cinque anni, si sta restringendo un mercato? Sta facendo crescere un mercato?".

Naturalmente, un'operazione di queste dimensioni è un territorio inesplorato, e certamente quando si tratta dell'industria dei giochi.

"Non ho mai concluso un affare da 70 miliardi di dollari, quindi non so cosa significhi la mia sicurezza", ha detto. "Ma le discussioni che abbiamo avuto sembrano positive".

Microsoft ha ribadito che non ha intenzione di rendere Call of Duty un titolo esclusivo di Xbox se l'accordo dovesse andare in porto.

Phil Spencer ha dichiarato di aspettarsi che in futuro ci saranno sempre meno esclusive di piattaforma e che i titoli multipiattaforma saranno migliori per l'industria a lungo termine.

Per quanto riguarda l'accordo, possiamo solo aspettare e vedere. Nel frattempo, almeno l'Arabia Saudita è d'accordo: l'ente regolatore del Paese ha dichiarato di non avere obiezioni all'acquisizione.

Scritto da Luke Baker.