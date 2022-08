Xbox afferma che PlayStation blocca gli sviluppatori dal Game Pass

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Gli sforzi delle autorità di regolamentazione brasiliane per capire se Xbox debba essere autorizzata ad acquistare Activision continuano a produrre informazioni davvero interessanti e succose.

Nell'ultima serie di documenti pubblicati dal processo normativo pubblico del Paese, Xbox fa un'affermazione interessante sull'atteggiamento della rivale Sony nei confronti dell'esclusività di PlayStation.

Respingendo l'idea che Xbox possa rendere esclusivi per le sue console grandi franchise come Call of Duty, Xbox stessa afferma che Sony è una grande fan degli accordi di esclusività.

Come trascritto da VGC, afferma che "la capacità di Microsoft di continuare a espandere Game Pass è stata ostacolata dal desiderio di Sony di inibire tale crescita. Sony paga i 'diritti di blocco' per impedire agli sviluppatori di aggiungere contenuti a Game Pass e ad altri servizi di abbonamento concorrenti".

Questo indicherebbe che Sony paga gli sviluppatori non solo per rilasciare i loro giochi prima su PS5 o PS4, ma anche per non firmare alcun accordo per Game Pass, almeno per un certo periodo di tempo.

Questo spiegherebbe perché giochi indie come Solar Ash appaiono su PlayStation per un anno prima di passare immediatamente a Game Pass: si potrebbe ipotizzare che una clausola sia scaduta in background.

Naturalmente, come per ogni altra cosa in questo processo, entrambe le parti stanno cercando di influenzare i regolatori a loro favore, quindi vale la pena di prendere alcune formulazioni con un pizzico di sale.

L'esistenza di tali accordi di esclusività, tuttavia, non è affatto una sorpresa. Si tratta di una pratica comune da anni, quindi il fatto che Sony li adatti per escludere anche Game Pass non è difficile da credere.

Scritto da Max Freeman-Mills.