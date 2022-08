Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Microsoft sta sperimentando un piano familiare per il servizio di abbonamento Xbox Game Pass Ultimate.

Inizialmente annunciato ad aprile, il piano è stato testato da Xbox Insider in Irlanda e Colombia. Il piano consente a un membro di Xbox Game Pass Ultimate di aggiungere fino a quattro persone al proprio abbonamento.

Attualmente, i diversi giocatori Xbox presenti nella stessa casa devono possedere abbonamenti Game Pass Ultimate separati e a pagamento per poter usufruire dei vantaggi. Questo è sempre stato un pomo della discordia per le famiglie, soprattutto per quelle con più di una Xbox in casa.

La prova consente all'abbonato principale di Game Pass Ultimate di invitare fino a quattro altre persone a condividere il servizio. Al momento è riservata a chi possiede un account Xbox Insider Game Pass - che dovrete convertire per poter partecipare - e solo ai giocatori in Irlanda o in Colombia. Tutti gli invitati devono inoltre trovarsi nella stessa regione.

Questo periodo di prova comporta una serie di avvertenze. Potrebbero verificarsi errori durante il processo di invito, potrebbe non essere possibile "acquistare" inizialmente il piano Xbox Game Pass - Insider Preview necessario e potrebbe essere necessario ripristinare il Microsoft Store, e si possono riscontrare numerosi altri bug. Per saperne di più, è possibile consultare la pagina dedicata del blog di Xbox Wire.

Ci auguriamo comunque che i problemi vengano risolti e che il piano venga presto diffuso. Sembra che al momento non sia previsto alcun costo aggiuntivo, ma non ci dispiacerebbe nemmeno se ci fosse un leggero sovrapprezzo per un "piano famiglia" dedicato. Sarebbe molto più economico che dover sottoscrivere due o tre abbonamenti Game Pass Ultimate in una volta sola, come dobbiamo fare ora.

Scritto da Rik Henderson.