(Pocket-lint) - Il capo di Xbox Phil Spencer ha ammesso che il gioco che attende con più ansia è un'esclusiva PlayStation.

Rispondendo alle domande postate dall'account Twitter ufficiale, Spencer ha scritto che il gioco che più desidera giocare prossimamente è God of War Ragnarök.

A onor del vero, ha spesso citato le piattaforme rivali quando parla di giochi in generale. E uno dei motivi per cui è così venerato dai fan di Xbox è che è un vero giocatore. Quale giocatore non vorrebbe giocare a God of War Ragnarök il giorno dell'uscita?

Primo gioco: Pong

Ultimo gioco: Road 96

Gioco preferito: Robotron: 2084

Gioco a cui giochi di più: in questo momento....FH5 Hot Wheels

Gioco a cui vorresti giocare prossimamente: God of War Ragnarok

Il primo gioco che mostreresti a un cavernicolo: Lumines: mix perfetto di meccaniche, musica, stile e rigiocabilità- Phil Spencer (@XboxP3) 26 luglio 2022

God of War Ragnarök uscirà per PS5 e PS4 il 9 novembre 2022.

Si tratta del sequel diretto del reboot di God of War del 2018, che è stato successivamente portato su PC quest'anno in una superba forma rimasterizzata. Forse nel suo tweet Spencer si riferiva alla versione per Windows dell'ultimo nato, anche se in questo caso dovrà aspettare ancora di più perché una versione per PC non è ancora stata annunciata.

Una serie televisiva di God of War è attualmente in produzione per il servizio Prime Video di Amazon. Finora sono stati rilasciati pochi dettagli, anche se potete scoprire le ultime novità nella nostra guida allo show.

