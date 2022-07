Xbox ha trasformato una Serie X nel martello di Thor

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Xbox ha presentato la sua ultima edizione super-limitata di Xbox Series X, questa volta in concomitanza con l'uscita di Thor: Love and Thunder, l'ultimo kolossal della Marvel.

La console è stata progettata per assomigliare al leggendario martello Mjolnir di Thor, con tanto di manico attaccato, sfruttando in modo intelligente la forma massiccia della Serie X.

Come per le precedenti console in edizione limitata di Xbox, alcune delle quali sono state estremamente ingegnose, è possibile aggiudicarsi l'esclusiva Series X solo partecipando a un concorso a premi aperto da oggi fino al 21 luglio.

La Xbox Series X ha un aspetto un po' diverso dopo un po' di amore e di tuono.



Seguite @Xbox e scrivete #ThorLoveandThunderXboxSweepstakes per avere la possibilità di vincere questa epica Series X a tema Mjolnir. In bocca al lupo!



Età superiore ai 18 anni. Termina il 21/7/22. Regole complete qui: https://t.co/1KilI1KnGy pic.twitter.com/P2pOltFEQG- Xbox (@Xbox) 1 luglio 2022

Potete farlo interagendo con il Tweet qui sopra come indicato, assicurandovi la possibilità di aggiudicarvi un'incredibile console, anche se le probabilità di vincita non sono altissime.

Anche Thor: Amore e tuono è uscito in questi giorni, quindi potete andare a vedere il film se non siete così sicuri di riuscire a mettere le mani su Mjolnir in forma di console.

Il leggendario martello fa il suo ritorno nel film, questa volta nelle mani del potente Thor di Natalie Portman.

Scritto da Max Freeman-Mills.