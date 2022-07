Xbox Games with Gold abbandonerà presto i giochi per Xbox 360

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Xbox sta riducendo il focus del programma mensile Games with Gold, che regala alcuni giochi al mese agli abbonati a Xbox Live Gold e Game Pass Ultimate.

L'azienda ha iniziato a informare gli abbonati via e-mail che non offrirà più giochi per Xbox 360 come parte del pacchetto, a partire da ottobre 2022. Ci saranno comunque aggiunte regolari dalla libreria di Xbox One.

In un certo senso, è meno sorprendente che Xbox interrompa questa parte del servizio e più scioccante che continui a distribuire giochi per Xbox 360 fino a questo punto, a circa 17 anni dall'uscita della console.

Microsoft ha rilasciato una dichiarazione in merito a VGC, affermando: "Abbiamo raggiunto il limite della nostra capacità di inserire nel catalogo nuovi giochi del passato a causa di vincoli tecnici e di licenza. Continueremo a concentrarci sulla fornitura di titoli Xbox One attraverso il programma Games with Gold".

Nell'era di Xbox Game Pass, si ha sempre più l'impressione che Games with Gold sia un po' un ripensamento, con titoli sempre più oscuri che vengono aggiunti al suo roster ogni mese, mentre i giochi più importanti arrivano su Game Pass.

L'obiettivo a lungo termine di Microsoft è probabilmente quello di convertire in Game Pass chi è ancora abbonato semplicemente a Xbox Live Gold, soprattutto da quando ha smesso di offrire pass annuali per Gold.

