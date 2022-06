In arrivo il supporto per mouse e tastiera Xbox Cloud Gaming

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Microsoft aggiungerà presto il supporto per mouse e tastiera al suo servizio Cloud Gaming with Xbox Game Pass.

Attualmente il servizio consente solo controlli tramite gamepad o touch (su mobile), quindi l'aggiunta del supporto per gli accessori per PC consentirà al servizio di offrire una gamma più ampia di giochi.

L'azienda ha anticipato la mossa a marzo, con il capo del team che si occupa di Microsoft Flight Simulator che ha informato la comunità che ci si stava lavorando.

Ora sembra che siamo vicini a vedere i primi giochi supportati sulla piattaforma: "Xbox supporta tastiera e mouse da alcuni anni e stiamo lavorando per aggiungerlo allo streaming per gli utenti di PC", ha spiegato Morgan Brown, uno degli ingegneri Cloud Gaming di Microsoft, agli sviluppatori in un video di presentazione.

"Potete iniziare ad aggiungerlo ai vostri giochi fin da ora e gli utenti di mouse e tastiera delle console lo apprezzeranno. Si accenderà in streaming quando avremo finito di aggiungerlo".

Il supporto andrà a vantaggio di alcuni dei giochi esistenti su Xbox Cloud Gaming, come il già citato Flight Simulator, ma consentirà anche di aggiungere molti giochi di strategia per PC, che di solito non funzionano bene con il gamepad.

Potremmo persino vedere alcuni sparatutto in prima persona offrire questa opzione.

Scritto da Rik Henderson.