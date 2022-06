Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Sono passati molti anni da Forza Motorsport 7, ma finalmente il simulatore di corse più importante di Xbox sta per tornare, abbandonando i numeri e tornando all'inizio con un titolo semplice: Forza Motorsport.

Il gioco è stato annunciato per la prima volta nel 2020, in occasione della presentazione di Xbox Series X e S da parte di Microsoft, ma poi le cose sono passate in sordina mentre Turn 10 rilasciava Forza Horizon 5. Ora, Forza Motorsport è il prossimo titolo in arrivo. Ora è la volta di Forza Motorsport, di cui vi forniamo tutti i dettagli principali.

Mentre Forza Motorsport è stato presentato con un affascinante trailer, non abbiamo avuto una data di uscita fino a due anni dopo, nel giugno 2022, quando Xbox ha mostrato il gioco in modo più completo nella sua vetrina estiva.

Ciò ha confermato che Forza Motorsport uscirà nella primavera del 2023, anche se non abbiamo ancora una data precisa da segnare in agenda.

Forza è sempre stato un franchise di punta per Xbox, quindi non è una sorpresa che il prossimo gioco arriverà su Xbox Series X e Series S. Sarà disponibile anche su PC, e per ora questa è la somma totale delle sue piattaforme.

Come ci si aspetta da Xbox nella sua attuale spinta al servizio, Forza Motorsport debutterà direttamente su Xbox e PC Game Pass, assicurando agli abbonati di poterlo giocare senza costi aggiuntivi.

Le caratteristiche grafiche mostrano che un'apparizione su Xbox One (che non è stata menzionata ufficialmente) è improbabile, ma non si sa mai - questo potrebbe finire per essere un titolo intergenerazionale.

Dal lungo showcase che Xbox e Turn 10 Studios hanno mostrato nel giugno 2022, è chiaro che Forza Motorsport sarà un gioco di frontiera per quanto riguarda la fedeltà grafica.

Il gioco ha un aspetto assolutamente sorprendente e sembra funzionare in 4K a 60 FPS, apparentemente con il ray-tracing abilitato, il che è una serie di caselle da spuntare davvero impressionante.

Come mostra la demo di gioco, la quantità di dettagli nei tracciati è incredibile e le superfici riflettenti che le auto portano con sé rendono il ray-tracing più bello che mai.

C'è un sistema completo di ora solare dinamica che vi permetterà di gareggiare su ogni pista con le condizioni di luce che preferite, e le cose non si fermano alla grafica. Turn 10 afferma che le simulazioni della fisica sono 48 volte più accurate rispetto all'ultimo gioco, e questo si riflette su dettagli come la temperatura della pista e persino la gommatura della linea di gara.

Le mescole degli pneumatici non sono mai state un fattore importante in Forza, ma qui fanno il loro debutto, con diverse mescole da scegliere per influenzare la strategia di gara (soprattutto quando sono necessarie le soste ai box), il che sarà musica per le orecchie dei piloti più accaniti.

I danni hanno ricevuto un importante aggiornamento, anche se sembrano essere solo estetici, piuttosto che avere un impatto effettivo sulla guida dell'auto, e non vediamo l'ora di vederne di più in movimento per farci un'idea di come il gioco potrebbe comportarsi rispetto ai suoi predecessori e alla concorrenza, come Gran Turismo 7.

Anche se non abbiamo ancora un elenco definitivo, Turn 10 ha aggiunto un pratico elenco delle auto che si possono intravedere nei trailer finora, quindi sappiamo che tutte le seguenti dovrebbero essere guidabili nel gioco:

2018 Acura #36 Gradient Racing NSX GT3

2020 Acura #6 ARX-05 DPi

1958 Aston Martin DBR1

2017 Aston Martin Aston Martin Racing V12 Vantage GT3 #7

2018 Audi #44 R8 LMS GT3

2021 Audi RS e-tron GT

2017 BMW #24 BMW Team RLL M6 GTLM

2018 BMW #1 BMW M Motorsport M8 GTE

2019 Brabham BT62

2021 Cadillac #31 Whelen Racing DPi-V.R

1966 Chaparral #66 Chaparral Cars 2E

1969 Chevrolet Camaro Super Sport Coupé

2020 Chevrolet #3 Corvette Racing C8.R

2020 Chevrolet Corvette Stingray Coupé

1969 Dodge Charger R/T

2018 Dodge Challenger SRT Demon

1967 Aquila-Weslake T1G

1967 Ferrari #24 Ferrari Spa 330 P4

1966 Ford #2 GT40 Mk II Le Mans

1969 Ford Mustang Boss 302

2018 Formula Drift #64 Nissan 370Z

2020 Formula Drift #151 Toyota GR Supra

2019 Ginetta #6 Team LNT Ginetta G60-LT-P1

1967 Honda RA300

2020 Koenigsegg Jesko

2018 Lamborghini #63 Squadra Corse Huracán Super Trofeo Evo

2020 Lamborghini Huracan EVO

1991 Mazda #55 Mazda 787B

1966 McLaren M2B

2019 McLaren Senna GTR

2018 Mercedes-AMG GT3

1970 Mercury Cougar Eliminator

2016 NIO EP9

2019 Nissan 370Z Nismo

2020 Nissan GT-R NISMO (R35)

2017 Porsche #911 Porsche GT Team 911 RSR

2021 Porsche 911 GT3

Scritto da Max Freeman-Mills.