Il nuovo Forza Motorsport promette il ray tracing in pista e molto altro ancora

(Pocket-lint) - Xbox ha annunciato che il prossimo gioco della serie Forza Motorsport sarà disponibile la prossima primavera - sei anni dopo Forza Motorsport 7.

Abbandonando la nomenclatura numerica e tornando al nome originale di Forza Motorsport, il gioco sarà solo di generazione corrente, ovvero verrà rilasciato su Xbox Series X, Series S e Windows 11. Questo probabilmente perché le console Xbox di ultima generazione non erano in grado di gestire molti giochi.

Questo probabilmente perché le console Xbox di ultima generazione non sono in grado di gestire molte delle nuove funzionalità in arrivo per il franchise, tra cui l'ora del giorno dinamica e il ray-tracing in pista.

La nuova meccanica dell'ora del giorno non si limita a rendere il gioco più bello e realistico, ma influisce sull'esperienza di guida. Utilizzando il nuovo motore fisico di Turn 10, la pista si comporta in modo diverso a seconda dell'ora in cui si corre.

Ad esempio, una gara notturna può significare che la pista è più fredda, quindi impiega più tempo a scaldare gli pneumatici e quindi presenta una guida inizialmente più scivolosa.

Il Ray Tracing migliora notevolmente l'aspetto del gioco, con le auto che si riflettono l'una nell'altra, ecc. Al momento, il ray tracing è menzionato insieme ai nuovi box a bordo pista, quindi non sappiamo se sarà disponibile durante le gare vere e proprie. Probabilmente questo aspetto verrà chiarito in seguito, forse anche durante lo showcase esteso di Xbox previsto per il 14 giugno.

Tra le altre novità in arrivo per Forza Motorsport (di cui siamo già a conoscenza), ci sono danni alle auto più accurati e il ritorno di alcuni tracciati preferiti dai fan.

Scritto da Rik Henderson.