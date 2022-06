Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Xbox ha tenuto il suo evento annuale di presentazione dei giochi nel fine settimana e, tra le tante cose, ha rivelato che un aggiornamento gratuito della 40th Anniversary Edition di Microsoft Flight Simulator porterà una serie di nuovi aerei da pilotare.

Inoltre, ha reso immediatamente scaricabile un ulteriore aggiornamento gratuito che consente di ottenere i comandi del Pelican di Halo Infinite.

È possibile ottenerlo nel mercato in-sim, sia che si possieda il gioco completo sia che lo si sia scaricato da Xbox Game Pass.

L'imminente 40th Anniversary Edition, tuttavia, aggiungerà molto di più. Oltre ai classici aeroporti e aerei delle precedenti versioni di Flight Simulator, come Microsoft Flight Simulator X e Microsoft Flight Simulator 2004: A Century of Flight, ci saranno anche elicotteri da pilotare per la prima volta.

È stato creato un nuovo sistema di simulazione fluidodinamica per replicare con precisione il volo degli elicotteri.

Nell'edizione saranno disponibili anche alianti da pilotare e velivoli storici. Per ora Xbox ha reso noto il seguente elenco, anche se ne sono previsti altri:

Aerei storici

Velivolo Wright

Ryan NYP ("Spirit of St. Louis")

Douglas DC-3

De Havilland Canada DHC-2-Beaver

Elicotteri

Bell-407

Guimbal Cabri G2

Alianti

DG Flugzeugbau LG8-18

DG Flugzeugbau DG1001E neo

Velivolo di linea fedele alla realtà

Airbus A310

L'aggiornamento di Microsoft Flight Simulator 40th Anniversary Edition sarà disponibile per il download a novembre.

Scritto da Rik Henderson.