(Pocket-lint) - Il remaster in HD del classico per N64 GoldenEye 007 potrebbe finalmente essere reso disponibile ai possessori di console Xbox.

Gli Achievements del gioco sono apparsi di recente sui server di Microsoft, dando il miglior indizio che il gioco è pronto per essere rilasciato su Xbox One e Xbox Series X/S.

In precedenza, i dipendenti dello sviluppatore originale Rare avevano tracciato online i progressi di una versione HD dell'amato sparatutto. E in precedenza era stato rivelato che un primo tentativo di riproporre il gioco per Xbox 360 era fallito.

Ora sembra che Microsoft sia riuscita a superare la burocrazia legale che aveva impedito al gioco di essere riproposto per tutti questi anni.

Gli obiettivi di GoldenEye 007 sono visibili sul sito web di Xbox https://t.co/46FWj70BjZ pic.twitter.com/GZrlVjTM3J- Wario64 (@Wario64) June 5, 2022

Uscito per la prima volta per N64 nel 1997, GoldenEye 007 è diventato subito un successo per la sua intelligente campagna FPS e, soprattutto, per la modalità multiplayer a schermo condiviso. Alcuni lo considerano uno dei migliori sparatutto di tutti i tempi, se non il miglior gioco in assoluto.

Tuttavia, a causa dei diversi diritti su Bond e sui giochi di Bond detenuti da più licenziatari, non è mai stato pubblicato con successo per un'altra piattaforma. Un nuovo gioco, GoldenEye 007: Reloaded, è arrivato sugli scaffali nel 2011, ma non è stato altrettanto valido.

La versione rimasterizzata dell'originale per Xbox 360, fallita, è trapelata online non molto tempo fa, ma non è mai arrivata a una versione completa per i consumatori.

