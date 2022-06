Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Microsoft si sta impegnando a fondo per il Mese dell'Orgoglio, con il rilascio da parte di Xbox di nuovi design di controller che celebrano la comunità LGBTQIA+.

L'anno scorso l'azienda ha mostrato una prima versione del controller e ne ha regalate alcune ad alcuni giocatori e creatori LGBTQIA+ di tutto il mondo. Ora Xbox sta ampliando il design del controller. A partire dal 9 giugno 2022, Microsoft promette di offrire altri controller attraverso l'"Xbox Design Lab". Il controller avrà un design della parte superiore con 34 bandiere di comunità diverse "in modo fine e intrecciato per celebrare le sfumature, la complessità, l'intersezionalità e la forza delle molte comunità LGBTQIA+".

Un controller che vi rappresenta.



A partire dal 9 giugno, il controller Xbox Pride potrà essere ordinato all'Xbox Design Lab. Personalizzatelo e fatelo vostro. https://t.co/5ZgnJcmIJ4 pic.twitter.com/eTOEXCa4Y1- Xbox (@Xbox) 1 giugno 2022

La pagina web di Xbox riporta i dettagli di ciascuna delle 34 bandiere presenti sul controller.

Ecco cos'altro dice il sito sul nuovo prodotto:

"È possibile personalizzare tutte le altre parti del controller con un'ampia gamma di colori, finiture metalliche, impugnature gommate e persino aggiungere incisioni per rendere il controller Pride unico per voi".

Sempre in occasione del Pride, l'Xbox Gear Shop offrirà la collezione 2022 Pride e Xbox stessa donerà 170.000 dollari alle organizzazioni non profit LGBTQIA+. Per ulteriori informazioni su ciò che Microsoft e il suo marchio Xbox stanno facendo per il mese di giugno, alias Pride, consultare il post sul blog dell'azienda di Redmond qui.

Scritto da Maggie Tillman.