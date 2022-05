Keystone è il nome in codice del progetto del dongle di streaming di Xbox

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - È noto da tempo che Microsoft sta cercando di ridurre l'ingombro dell'hardware Xbox, offrendo un dispositivo più simile a un dongle di streaming per migliorare l'accessibilità ai giochi.

Dopo aver utilizzato un modello tradizionale di fornitura di console hardware, l'evoluzione di Xbox Cloud Gaming nel 2021 ha fornito il quadro per far arrivare i giochi a più persone senza utilizzare una console.

Xbox ha confermato di essere al lavoro su questo progetto nel 2021, affermando che "Xbox sta costruendo i propri dispositivi di streaming per il cloud gaming per raggiungere i giocatori su qualsiasi TV o monitor senza la necessità di una console".

Il nome in codice del progetto, come confermato a Windows Central da Microsoft, è Keystone. Ma sembra che si tratti ancora di un progetto in fase di sviluppo:

"Come parte di qualsiasi percorso tecnico, valutiamo costantemente i nostri sforzi, esaminiamo le nostre conoscenze e ci assicuriamo di portare valore ai nostri clienti. Abbiamo deciso di abbandonare l'attuale iterazione del dispositivo Keystone. Faremo tesoro di quanto appreso e rifocalizzeremo i nostri sforzi su un nuovo approccio che ci consentirà di offrire in futuro Xbox Cloud Gaming a un maggior numero di giocatori in tutto il mondo", ha dichiarato Microsoft.

Questo "riorientamento" suggerisce che Microsoft ha ancora un po' di strada da fare prima che un dispositivo di questo tipo arrivi sul mercato, anche se ciò non impedisce di speculare sul fatto che potremmo vedere qualcosa che Xbox e Bethesda presenteranno nel giugno 2022.

Quello che non sappiamo è la portata di questo dispositivo. L'obiettivo è fornire un dispositivo di intrattenimento Xbox che comprenda altre tecnologie di streaming, in grado di competere con dispositivi come Amazon Fire TV Stick o Roku, oppure si tratterà di un dispositivo a funzione singola che sfrutta Xbox Games Pass per portare Xbox Cloud Gaming sul televisore?

Qualunque sia la risposta finale, ci aspettiamo un dispositivo semplice che si colleghi al televisore tramite HDMI e alla rete Wi-Fi, offrendo controlli tramite il controller Xbox. Nel maggio 2022 è stato riferito che il nuovo dispositivo sarebbe arrivato nei "prossimi 12 mesi", ma da quest'ultima lettura, c'è ancora un po' di strada da fare.

Scritto da Chris Hall.