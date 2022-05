Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Secondo quanto riferito, Xbox è in procinto di rilasciare un dispositivo di streaming Xbox Game Pass e un'app per smart TV, con un rilascio per entrambi suggerito per questo o all'inizio del prossimo anno.

Il concetto di espandere Xbox Cloud Gaming oltre il mobile, i PC Windows o le console Xbox è stato ufficialmente propagandato dal capo di Xbox Phil Spencer nel 2020: "Penso che vedrete hardware a basso prezzo come parte del nostro ecosistema, quando si pensa ai bastoni per lo streaming e altre cose che qualcuno potrebbe voler semplicemente andare a collegare alla propria TV e andare a giocare via xCloud", ha detto.

Ha anche suggerito che arriverà sulle smart TV. Ora sembra che sia più vicino alla realizzazione, con GamesBeat che rivela che le smart TV Samsung potrebbero essere le prime ad avere un'applicazione dedicata.

Sostiene che "persone che hanno familiarità con i piani" dicono che un disco o un bastone di streaing - come un dispositivo Roku o Amazon Fire TV - più l'app apparirà nei prossimi 12 mesi.

Ciò significa che avrete semplicemente bisogno di un controller wireless Xbox e un abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate per giocare a 100s di giochi Xbox Series X/S e Xbox One sulla nuvola.

Considerando i tempi e il fatto che Xbox deve tenere la sua vetrina annuale dei giochi a giugno, forse un annuncio completo è prima di quanto previsto in precedenza.

