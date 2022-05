Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - L'app Xbox per smartphone è stata aggiornata per aggiungere una funzione di condivisione sociale che scimmiotta le "storie" ora così comuni in applicazioni di social media come Instagram, Facebook e Snapchat.

Il cambiamento significa che ora è possibile aggiungere una storia per mostrare uno screenshot o una cattura che hai fatto, un risultato che hai guadagnato o più con i tuoi amici e la connessione sul servizio Xbox.

Il canale delle storie è stato aggiunto alla schermata iniziale dell'app, e sarete in grado di sfogliare le storie delle vostre connessioni e rispondere loro con messaggi ed emoji se volete dare il vostro sostegno.

Il tutto viene fatto dall'interno dell'app, compreso l'invio dei propri contenuti, il tutto facilmente fatto toccando la propria immagine del profilo nel feed delle storie e selezionando ciò che si vuole mostrare.

Le storie pubblicate rimarranno lì per 72 ore per dare un sacco di tempo alle persone di imbattersi in loro, e saranno anche pubblicate nel feed delle attività del tuo profilo.

Se questo otterrà un sacco di trazione sarà interessante da vedere, dal momento che è discutibile un paio d'anni da quando la mania per le "storie" nelle app è diminuita, ma Xbox presumibilmente spera che sproni la gente a usare l'app un po' di più di quanto non farebbe altrimenti.

Scritto da Max Freeman-Mills.