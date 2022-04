Xbox ha guidato il mercato nelle vendite per due trimestri consecutivi

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Microsoft ha annunciato che le sue console Xbox hanno apparentemente guidato il mercato nelle vendite di console next-gen per due trimestri consecutivi, vedendola colpire di nuovo nella guerra per il dominio contro la PlayStation 5 di Sony.

La notizia è arrivata durante la chiamata ai guadagni del terzo trimestre dell'azienda, e ha coinvolto il CEO di Microsoft Satya Nadella confermando che la Xbox Series X e S sono state in vantaggio sulla PS5 per oltre sei mesi, sembrerebbe.

Questo non è stato supportato da cifre certe, non sorprende, e viene con alcuni avvertimenti - in particolare, il prezzo più basso della Serie S e la disponibilità relativa di entrambe le console Xbox rispetto alla ancora estremamente scarsa PS5.

Tuttavia, rappresentano ancora un grande ritorno per Xbox, e significa che può crogiolarsi nel bagliore di record come il suo miglior marzo di sempre per le vendite negli Stati Uniti, che è vero sia in termini di volumi di vendita della console che di ritorno effettivo di denaro.

Questo tipo di record sembrava lontano quando le nuove console di Microsoft e Sony sono arrivate, grazie alla difficoltà che i consumatori hanno avuto nel trovarle, ma le cose sembrano appianarsi almeno per Xbox, a circa un anno e mezzo dal lancio.

Scritto da Max Freeman-Mills.