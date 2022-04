Halo Infinite co-op ha finalmente una finestra di rilascio

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Halo Infinite ha una nuova roadmap di sviluppo che svela una serie di nuovi contenuti in arrivo per un gioco che ha avuto pochi aggiornamenti preziosi dal suo lancio alla fine del 2021.

La prima stagione di contenuti del gioco sarà durata circa sei mesi quando finirà, e ora sappiamo cosa arriverà nei prossimi sei mesi, grazie a un post sul blog di 343 Industries.

Nell'aggiornamento di questo mese di #HaloInfinite stiamo discutendo le priorità del team e condividendo un primo sguardo a ciò che ci si può aspettare per il resto dell'anno - compresi nuovi dettagli sulla Campagna Co-Op e Forge.



Per i fan di lunga data della serie, sarà interessante vedere che la tanto attesa modalità cooperativa della campagna è attualmente diretta verso una data di uscita a fine agosto, quasi un anno dopo il lancio della campagna stessa. È fantastico che sia in arrivo, ma è un bel divario per quella che in precedenza è stata una modalità centrale nei giochi di Halo.

Sarà anche solo online co-op al lancio - lo split-screen locale è elencato come un rilascio TBD più avanti nella linea. Anche elencato come in arrivo è una beta per la modalità creativa Forge del gioco, un'altra cosa che i fan sono disperati di provare - si punta a settembre, a questo punto.

Prima di quel punto, però, ci saranno nuove mappe multiplayer da esplorare e un battle pass per farsi strada, come nella prima stagione. Questi verranno rilasciati quando la stagione inizierà il 3 maggio 2022.

È bello vedere nuovi contenuti in arrivo su Infinite per completare la sua eccellente campagna singleplayer, ma c'è una crescente ondata di malcontento nella comunità dei giocatori circa il ritmo di consegna - se questo aiuterà a risolvere il problema diventerà più chiaro col tempo.

