Thrustmaster lancia un controller Xbox professionale per mani più piccole

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Abbiamo classificato il controller Eswap Pro di Thrustmaster per Xbox come una scelta davvero solida per coloro che cercano di personalizzare la loro esperienza di gioco per un bel po' di tempo - è un pad che ti permette di riorganizzare completamente al volo la sua disposizione degli stick.

Thrustmaster si è accorta, però, di aver trascurato una parte del mercato, lasciando il controller con la sua forma predefinita piuttosto massiccia, qualcosa che è comodo per le mani medio-grandi, ma che rappresenta una lotta per quelle con impugnature più piccole.

Ora sta lanciando una nuova versione chiamata Eswap S Pro, con una premessa molto semplice - è un controller molto simile con la maggior parte degli stessi vantaggi, ma solo un po' più piccolo.

Ciò significa che hai ancora i trigger stop per azioni più rapide dei pulsanti e pulsanti extra sul retro del controller per uno schema di controllo più reattivo. È anche possibile scambiare i bastoni semplicemente estraendoli dalle loro prese e sostituendoli.

Si tratta di un bel trucco, che secondo Thrustmaster renderà più facile l'utilizzo dello stesso controller per anni, dato che gli stick sono spesso un punto di rottura (come hanno dimostrato sia i Joy-Con di Nintendo che il controller Dualsense della PS5).

Il controller è cablato e ha un prezzo di 109,99 sterline / 129,99 dollari / 129,99 euro, il che lo rende un'opzione di fascia media se volete un controller professionale per la vostra console Xbox. Viene lanciato il 28 aprile.

squirrel_widget_6761447

I migliori giochi per PS5 del 2022: fantastici titoli per PlayStation 5 da raccogliere Di Max Freeman-Mills · 20 aprile 2022

Scritto da Max Freeman-Mills.