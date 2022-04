Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Un piano famiglia Xbox Game Pass potrebbe arrivare quest'anno.

Secondo Windows Central, Microsoft ha riflettuto per un po' su un piano famiglia per Xbox Game Pass . Ora, la società con sede a Redmond dovrebbe annunciare l'opzione nel "prossimo futuro". Microsoft prevede di integrare anche il suo sistema di account famiglia, che è ciò che utilizza per gli abbonamenti Microsoft 365 Family.

Si pensa che il nuovo piano per famiglie fornisca l'accesso a Xbox Game Pass per un massimo di cinque giocatori. Alla fine, sarà più economico che pagare per cinque conti separati. Ma il prezzo esatto non è ancora noto. Secondo quanto riferito, Microsoft ha dovuto appianare royalty e dettagli di compensazione con editori di terze parti che concedono in licenza i loro contenuti tramite i piani Xbox Game Pass.

Non è inoltre noto se ci saranno abbonamenti familiari separati per Xbox Game Pass, PC Game Pass e la versione Ultimate del servizio di abbonamento ai giochi di Microsoft. Microsoft offre Xbox Game Pass o PC Game Pass per $ 9,99 al mese. Questi non hanno il multiplayer online, ma Xbox Game Pass Ultimate include Game Pass per console, PC, EA Play e multiplayer online per $ 14,99.

Tieni presente che Sony ha recentemente annunciato nuoviabbonamenti PlayStation Plus, che includono più livelli e partono da $ 9,99 al mese.

Scritto da Maggie Tillman.