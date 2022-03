Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Microsoft e Mojang hanno finalmente aggiunto il supporto per l'aray tracing a Minecraft Preview su Xbox Series X /S. Tuttavia, sembra essere disponibile solo per una manciata di giocatori per ora.

Gli Xbox Insider possono accedere a Minecraft Preview su console Xbox da febbraio (era già disponibile su iOS e Windows ). Sostituisce efficacemente il programma di beta test (sebbene attualmente funzioni insieme ad esso) e abilita nuove funzionalità e impostazioni di prova con cui giocare.

L'attuale versione Xbox, disponibile per tutti gli addetti ai lavori, elenca anche il ray tracing come opzione nelle impostazioni, ma è disattivata. Alcuni riferiscono di aver finalmente ottenuto l'accesso, tuttavia, con la possibilità di importare un mondo ray-tracing per PC o iniziare un nuovo mondo con ray-tracing abilitato.

Minecraft con raytracing su Xbox? L'ultima anteprima di Minecraft è ottimizzata per Xbox Series S / X e ha il supporto per il raytracing anticipato pic.twitter.com/cqH0cuGbtS — Tom Warren (@tomwarren) 28 marzo 2022

Riferiscono anche che il gioco è ora elencato come ottimizzato per Xbox Series X/S per loro, anche se dobbiamo ancora vederlo qui su Pocket-lint.

Forse questo è un lancio graduale, quindi, tra i diversi livelli di Xbox Insider. Non c'è ancora una parola ufficiale, ma sicuramente è solo questione di tempo.

Scritto da Rik Henderson.