(Pocket-lint) - Xbox ha collaborato con l'azienda di calzature e abbigliamento Wolverine su un paio di stivali in edizione speciale che ti faranno seguire le orme di Master Chief.

Gli stivali Wolverine x Halo: The Master Chief sono progettati attorno all'armatura di uno Spartan, comprese le insegne utilizzate nell'universo di Halo .

Saranno resi disponibili in una tiratura molto limitata di sole 117 paia e rilasciati martedì 29 marzo 2022 sul sito web di Wolverine . Costeranno $ 225 e saranno disponibili a 12 ET in punto. Ci aspettiamo che si esauriscano, quindi dovrai essere veloce.

Wolverine è solitamente associato ai suoi stivali da lavoro e il design della coppia Halo è ispirato all'Hellcat del produttore.

Altri prodotti verranno rilasciati come parte della partnership in futuro, inclusi altri modelli di stivali da lavoro.

Xbox ha anche collaborato con altri marchi di calzature negli ultimi tempi, tra cui Adidas che ha realizzato una collezione di diverse sneakers basate sulla ricca storia delle console Microsoft.

Purtroppo, anche loro si sono esauriti rapidamente e molti fan non sono stati in grado di acquistarne un paio.

Lo stesso vale per il mini frigorifero ispirato a Xbox Series X , che è stato per lo più esaurito dalla sua uscita alla fine dello scorso anno.

