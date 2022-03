Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - C'è un nuovo Perfect Dark in arrivo, anni dopo che il franchise è stato inserito per l'ultima volta, e sembra che ci metteremo di nuovo nei panni della superspia Joanna Dark.

Anche se non c'è ancora una data di rilascio concreta, ci sono ancora molti dettagli che fluttuano riguardo al gioco e a come sarà, quindi abbiamo raccolto tutte le informazioni chiave per te, proprio qui.

Il riavvio di Perfect Dark è stato annunciato alla fine del 2020 durante i Game Awards, con un trailer sfavillante che dipinge un quadro piuttosto dettagliato del mondo che occuperà.

Tuttavia, non finisce con una finestra di rilascio, quindi siamo ancora all'oscuro di quando aspettarci il gioco più di un anno dopo. Sulla base della mancanza di comunicazione al riguardo, tuttavia, diremmo che è estremamente improbabile che ce la faccia nel 2022.

L'analista del settore Jeff Grubb ha recentemente affermato che si aspetta che il riavvio uscirà nel 2023 o 2024 e che potrebbe essere mostrato all'E3 2022 , ma non c'è una grande quantità là fuori per corroborarlo.

Purtroppo, un recente rapporto di VGC ha anche evidenziato un'enorme quantità di turnover nello staff che lavora su Perfect Dark, il che non fa sembrare che il progetto sia in cattive condizioni, quindi è possibile che possa essere più indietro rispetto alla tempistica prevista di prima ipotizzato.

Qualcosa di cui possiamo essere molto più sicuri è dove potrai giocare a Perfect Dark: è stato sviluppato da The Initiative, parte di Xbox Game Studios, e uscirà per Xbox Series X e S, insieme a una versione per PC .

Il gioco quindi quasi sicuramente debutterà anche su Xbox Game Pass (e PC Game Pass) quando verrà rilasciato, quindi gli abbonati a entrambi i servizi molto probabilmente potranno giocarci senza costi aggiuntivi.

Ciò significa che non sarai in grado di giocare su PlayStation o Switch, ovviamente.

Da quanto è stato detto finora sul gioco, possiamo dire che si tratta di un riavvio, piuttosto che di un sequel dei giochi Perfect Dark esistenti: puoi ascoltarlo nel diario degli sviluppatori di seguito.

Insieme a quel primo trailer, dipinge un mondo in cui il disastro ecologico si è verificato e ha incontrato un potere aziendale sempre crescente, mentre le imprese private intervengono per prendere il controllo delle contromisure contro i modelli e gli eventi meteorologici.

La corruzione è chiaramente nel mirino e i giocatori prenderanno ancora una volta il controllo di Joanna Dark per scoprire una sorta di trama cospirativa, e nel primo trailer puoi intravedere una sorta di laboratorio biologico.

Presenta piante che crescono voracemente una volta estratte dai loro contenitori, quindi ci chiediamo se questo sarà un punto importante della trama quando il gioco uscirà, o se è inteso più come sceneggiatore.

Puoi essere abbastanza certo di una parte dell'offerta di gioco di Perfect Dark: sarà uno sparatutto. La serie, dopotutto, è uno dei franchise sparatutto in prima persona più iconici di sempre, quindi saremmo sorpresi se fosse stato modificato molto per il riavvio.

Oltre a ciò, però, non sappiamo molto su cosa offrirà, anche se ci sono alcune scommesse sicure da fare. Immaginiamo che avrai un sacco di gadget da usare, dal momento che il gioco è dopo tutto a tema spionistico, ed è probabile che la furtività abbia un ruolo fino a quando non verrai catturato e dovrai sparare a tutto gas.

Fino a quando non vedremo alcuni filmati di gioco o avremo informazioni più concrete da The Initiative, tuttavia, dovremo aspettare per essere certi del tipo di gioco che puoi davvero aspettarti.

Scritto da Max Freeman-Mills.