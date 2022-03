Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - La serie State of Decay potrebbe non essere stata un enorme franchise AAA sin dal primo secondo, ma è diventata tranquillamente una serie con un seguito di culto e quel successo è stato confermato da Microsoft che ha acquistato il suo sviluppatore Undead Labs nel 2018.

Ora c'è un terzo gioco in arrivo e, sebbene molto del gioco sia ancora nascosto, abbiamo raccolto tutti i dettagli chiave per te proprio qui.

L'unica informazione pubblica davvero concreta sul prossimo State of Decay è arrivata a metà del 2020, quando abbiamo ricevuto il trailer pre-renderizzato che puoi vedere di seguito.

È un pezzo suggestivo e abbastanza breve, ma trasmette il tono a cui è probabile che il gioco stia girando con un'intelligente inversione di ciò che ti aspetteresti di vedere durante la caccia.

Il trailer non termina con alcun tipo di finestra di rilascio, quindi siamo purtroppo all'oscuro quando si tratta di una data di uscita prevista per State of Decay 3.

C'è stato un piccolo rumore su quel fronte, tuttavia, con Phil Spencer che ha menzionato nel marzo 2022 che stava provando il gioco ed è rimasto estremamente colpito da come si ripete sul titolo precedente della serie. Ciò fa sembrare che potremmo non dover aspettare troppo a lungo per visualizzare un po' più di informazioni.

Dove possiamo essere un po' più sicuri, però, è intorno alle piattaforme su cui apparirà. Dal momento che lo sviluppatore è ora di proprietà di Microsoft Studios, puoi essere quasi certo che uscirà solo su Xbox e PC.

Ci aspettiamo anche che il gioco arrivi a Game Pass alla data di rilascio, come un altro motivo per iscriversi al fantastico servizio di abbonamento di Microsoft.

Sebbene l'unico trailer che abbiamo per il gioco sia interamente in CGI, ci aiuta comunque a raccogliere alcune informazioni su ciò che il gioco potrebbe includere quando verrà rilasciato.

Per prima cosa, conferma che dovremo nuovamente concentrarci sulla sopravvivenza raccogliendo cibo e cercando cibo, mentre il freddo che è in primo piano potrebbe significare che il calore e la meccanica del riparo potrebbero entrare nel campo di gioco.

Il prominente (e spaventoso) cervo zombi nel trailer ci fa anche sperare che ci sia una maggiore quantità di fauna selvatica di cui preoccuparsi, sia di tipo infetto che normale.

Scritto da Max Freeman-Mills.