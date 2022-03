Xbox Cloud Gaming ottiene "importanti miglioramenti delle prestazioni" su iOS

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Microsoft afferma di aver introdotto "importanti miglioramenti delle prestazioni" in Xbox Cloud Gaming durante l'esecuzione su dispositivi iOS e iPadOS.

Gli utenti di Apple iPhone e iPad ora dovrebbero sperimentare "un'esperienza di gioco più fluida e reattiva".

Xbox ha introdotto per la prima volta il suo servizio Cloud Gaming su iPhone e iPad nell'estate dello scorso anno. Tuttavia, a causa delle regole dell'App Store di Apple, non ha un'applicazione dedicata (come su Android). Invece, gli utenti possono giocare a centinaia di giochi disponibili tramite il browser Safari.

È qui che sembrano essere stati apportati miglioramenti alla compatibilità.

"In Xbox Cloud Gaming, ascoltiamo e apprezziamo il feedback dei giocatori. Hai chiesto una migliore esperienza iOS e, di conseguenza, abbiamo apportato importanti miglioramenti delle prestazioni a tutti i dispositivi iPhone e iPad supportati", ha affermato il team Xbox in un Xbox Wire post sul blog .

Puoi trasformare tu stesso l'esperienza Safari in un'app per la home page. Spieghiamo esattamente come farlo proprio qui .

Xbox Cloud Gaming è incluso nell'abbonamento Xbox Game Pass Ultimate, che include anche giochi Xbox Game Pass da scaricare e installare su console Xbox, giochi PC Game Pass , EA Play e Xbox Live Gold (necessario per il gioco online sulla maggior parte dei giochi).

Scritto da Rik Henderson.