Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - L'ultimo aggiornamento del software Xbox di Microsoft aggiunge tre funzionalità che dovrebbero rendere la vita un po' più semplice per i possessori di Xbox Series X e Series S.

Per cominciare, ora puoi bloccare due giochi nella barra Riprendi rapido nella pagina Gruppi. Ciò significa che non usciranno dalla barra a meno che non li sblocchi o il gioco non richieda un aggiornamento obbligatorio.

Ci sono nuovi aggiornamenti del firmware per i dispositivi connessi, come l'ultimo controller wireless per Xbox , che ha anche la possibilità di rimappare il pulsante Condividi.

Se non utilizzi spesso la funzionalità Condividi (per acquisire facilmente schermate e video), puoi rimapparla per eseguire una funzione diversa, ad esempio disattivare l'audio della TV, aprire l'elenco degli amici e aprire gli obiettivi.

Questo aiuta anche coloro che, come noi, hanno premuto accidentalmente il pulsante Condividi durante il gioco. O per introdurre tecnologie assistive per i giocatori con disabilità.

La rimappatura dei pulsanti viene eseguita utilizzando l'app Accessori Xbox.

Infine, è disponibile una nuova procedura guidata per la configurazione dell'audio per i dispositivi HDMI, come i sistemi home cinema o le soundbar.

Trovato in Generali > Volume e uscita audio > Configurazione audio, la nuova schermata ti consente di scegliere la configurazione audio e testare gli altoparlanti per ottenere l'effetto migliore.

L'aggiornamento di marzo dovrebbe essere lanciato ora.

Scritto da Rik Henderson.