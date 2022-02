Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Uno dei giochi più amati ma sottorappresentati di tutti i tempi potrebbe finalmente avere una seconda possibilità di brillare. Secondo quanto riferito, GoldenEye 007 sta ottenendo un remaster in HD e potrebbe anche essere rilasciato "in poche settimane".

Più di una fonte afferma che Microsoft, il proprietario dello sviluppatore originale Rare, sta cercando di rilasciare una versione revival, molto probabilmente su Xbox e PC. Potrebbe anche arrivare su Nintendo Switch, considerando che alcune altre esclusive Xbox hanno fatto quel salto nel recente passato.

Si pensa che il GoldenEye 007 in questione sia un remaster dell'originale N64 - l'indistruttibile Oddjob e tutto - non il gioco Reloaded rilasciato per Xbox 360 nel 2010. In effetti, potrebbe anche essere la versione inedita realizzata per il 360 che è trapelata online l'anno scorso.

Originariamente commissionato da Microsoft ma accantonato dopo che sono emersi ancora una volta problemi di licenza, il remaster era completo e altamente giocabile. Molti di coloro che lo hanno scaricato per giocare su emulatori per PC sono stati estremamente lusinghieri.

Ora, considerando che quest'anno è il 60° anniversario dei film di James Bond, forse il gigante dei giochi è riuscito a ottenere l'approvazione per un'uscita questa volta.

Jeff Grubb di Venture Beat la pensa certamente così: "Penso che Microsoft sarà la prima ad annunciarlo. Penso che questo gioco probabilmente arriverà molto presto, penso alle prossime due settimane", ha detto sul suo paywall online mostra GrubbSnax (come trascritto da VGC ).

Scritto da Rik Henderson.