Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Microsoft ha pubblicato un nuovo post sul blog che descrive in dettaglio una serie di adattamenti che farà prima dell'acquisto di Activision Blizzard, anticipando varie indagini da parte delle autorità di regolamentazione che l'acquisizione ha richiesto.

Il più grande punto di discussione per gli stessi giocatori è che ha ribadito i suoi piani per Call of Duty, confermando che rilascerà la serie su PlayStation non solo durante gli accordi esistenti, ma anche oltre quel punto nel futuro.

Indica anche che mira a fare lo stesso per le piattaforme Nintendo, che non ospitano una versione di Call of Duty da anni, molto prima del tempo di Switch.

Il passaggio più importante può essere trovato di seguito:

"In primo luogo, alcuni commentatori hanno chiesto se continueremo a rendere disponibili contenuti popolari come Call of Duty di Activision su piattaforme concorrenti come PlayStation di Sony. L'ovvia preoccupazione è che Microsoft possa rendere questo titolo disponibile esclusivamente sulla console Xbox, minando le opportunità per Sony PlayStation utenti.

Per essere chiari, Microsoft continuerà a rendere disponibili Call of Duty e altri popolari titoli Activision Blizzard su PlayStation per tutta la durata di qualsiasi accordo esistente con Activision. E ci siamo impegnati con Sony a renderli disponibili anche su PlayStation oltre l'accordo esistente e in futuro, in modo che i fan di Sony possano continuare a divertirsi con i giochi che amano. Siamo anche interessati a compiere passi simili per supportare la piattaforma di successo di Nintendo. Crediamo che questa sia la cosa giusta per l'industria, per i giocatori e per il nostro business".

Questa sarà una lettura incoraggiante per i fan di COD, che possono ancora una volta respirare facilmente non solo sui prossimi due giochi del franchise, ma sul suo futuro a lungo termine, anche se ci aspetteremmo comunque che i giocatori sulle piattaforme Xbox ottengano alcuni bonus per aver giocato al giochi sui sistemi di Microsoft.

Puoi leggere l' intero post del blog per avere un'idea più dettagliata di ciò che Microsoft sta pianificando in termini di ecosistema: ci sono anche alcuni sviluppi interessanti attorno ai suoi piani per consentire ai sistemi di pagamento esterni di entrare nell'ovile.

Scritto da Max Freeman-Mills.