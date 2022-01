Microsoft interromperà la fatturazione ai membri inattivi di Game Pass

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Microsoft ha avuto una grande idea sotto forma di Xbox Game Pass e PC Game Pass, i suoi servizi in abbonamento che offrono un elenco allettante di giochi da giocare a un canone mensile piuttosto basso.

È stato giustamente celebrato come il miglior affare nei giochi in questo momento, ma il fatto è che anche se le sue commissioni sono ragionevoli se non stai effettivamente utilizzando il servizio, pagherai una botta decente ogni anno per qualcosa che non porta alcun vantaggio .

È qualcosa a cui il governo del Regno Unito ha prestato attenzione e, dopo alcuni negoziati con Microsoft, sono in arrivo nuovi cambiamenti. L' Autorità per la concorrenza e i mercati (CMA) ha chiesto a Microsoft di modificare le sue pratiche in merito alla fatturazione ricorrente.

A breve, se gli utenti non usufruiscono del loro abbonamento per un periodo di 12 mesi, Mircosoft si metterà in contatto con loro per far loro sapere come annullare i loro abbonamenti. Se ancora non li usano per altri 12 mesi, Microsoft inizia ad annullare i loro addebiti in modo che le persone non paghino solo nel futuro per sempre.

Ciò significa ancora due anni di pagamento per qualcosa che non utilizzerai, ma almeno in teoria finirà, piuttosto che prosciugarsi all'infinito.

Questo inizierà nel Regno Unito, ma Microsoft ha confermato che lancerà la politica anche in tutto il mondo in tempo, riconoscendo che è una buona cosa per i consumatori. Sarà interessante vedere se Sony o Nintendo finiranno per apportare modifiche simili presto, dato che anche la CMA sta indagando sulle loro pratiche.

Scritto da Max Freeman-Mills.