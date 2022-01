Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Gli analisti del settore suggeriscono che le vendite di console Xbox Series X / Series S hanno ora superato i 12 milioni, con la società Microsoft che riporta cifre di fatturato annuali record per il 2021.

I guadagni di Xbox sono saliti a $ 16,28 miliardi durante l'anno solare precedente, il che rappresenta un aumento del 17,07%.

Come evidenziato dalla società di analisi dei videogiochi Niko Partners, i ricavi dell'hardware sono aumentati di poco più del 63%, generando un totale di 3,7 miliardi di dollari. Ciò indica una performance molto forte per le console Xbox dal rilascio, anche se non è abbastanza per superare le vendite di PlayStation 5 , con Sony che ha indicato di aver spedito 13,4 milioni di unità nel settembre 2021.

Come ha dimostrato il recente accordo da 68,7 miliardi di dollari di Xbox per l'acquisto di Activision Blizzard, tuttavia, non si tratta solo di hardware.

I contenuti e i servizi per la divisione giochi di Microsoft sono stati i maggiori guadagni nel 2021, con un aumento dell'8,8% su base annua e raggiungendo $ 12,6 miliardi. Naturalmente, il continuo sviluppo di Game Pass e le vendite di giochi proprietari sarebbero stati i fattori chiave di questa cifra.

La divisione Gaming di Microsoft (Xbox) ha registrato un fatturato di 16,28 miliardi di dollari per l'anno solare 2021:



- Miglior anno solare mai registrato, battendo il massimo precedente del 2020

- Entrate totali di gioco in aumento del 17,7% su base annua

- Entrate di contenuti e servizi in aumento dell'8,8% su base annua

- Entrate hardware in aumento del 63,3% su base annua pic.twitter.com/84MkOsnMkG — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 25 gennaio 2022

Quindi, cosa possiamo aspettarci dall'azienda nel 2022?

Oltre a concludere l'enorme affare per l'acquisto di Activision Blizzard - che, a quanto pare, non porterà Call of Duty a diventare un'esclusiva Xbox , poiché i prossimi tre giochi sembrano destinati ad apparire su PlayStation - sembra che Xbox si stia concentrando sulla produzione come quante più console possibili per soddisfare la domanda.

Parlando al New York Times all'inizio di questo mese, il boss di Xbox Phil Spencer ha indicato la domanda come la questione chiave dietro la continua scarsità di azioni.

"Quando pensi di provare a comprare una Xbox o una nuova PlayStation in questo momento sul mercato, sono davvero difficili da trovare", hanno detto.

Ottieni prezzi incredibili su giochi digitali come FIFA 22 su Gamivo Di Pocket-lint International Promotion · 13 ottobre 2021 Questo brillante negozio ha in vendita chiavi digitali per tutti i più grandi giochi.

"E non è perché l'offerta è più piccola di quanto non sia mai stata. L'offerta è in realtà grande come non lo è mai stata. È che la domanda sta superando l'offerta per tutti noi.

"A questo punto, abbiamo venduto più di questa generazione di Xbox, che è Xbox Series X e S, rispetto a qualsiasi versione precedente di Xbox. Quindi è nostro compito portare l'offerta lì per soddisfare quella domanda".

Non c'è dubbio che sarà di nuovo un grande anno per Xbox nel 2022: continuerà ad allentare la presa di Sony sull'industria dei giochi?

Scritto da Conor Allison.