Xbox conferma che "manterrà Call of Duty su PlayStation"

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Microsoft ha recentemente rivelato che sta acquisendo Activision Blizzard King per $ 70 miliardi, il che significa che possiederà alcuni dei franchise di giochi più popolari. L'acquisizione solleva interrogativi, tuttavia, come se gli utenti PlayStation perderanno l'accesso a questi franchise, vale a dire Call of Duty .

Bene, la testa di Xbox ha appena fornito una risposta.

In un tweet, il CEO di Microsoft Gaming e leader di Xbox Phil Spencer ha suggerito che Microsoft intende mantenere Call of Duty su PlayStation, pur sottolineando che Sony è importante per l'industria dei giochi.

"Ho avuto buone chiamate questa settimana con i leader di Sony", ha twittato Spencer il 20 gennaio 2022. "Ho confermato la nostra intenzione di onorare tutti gli accordi esistenti dopo l'acquisizione di Activision Blizzard e il nostro desiderio di mantenere Call of Duty su PlayStation. Sony è una parte importante del nostro settore e apprezziamo il nostro rapporto".

Milioni di giocatori in tutto il mondo sono probabilmente euforici nel sapere che non dovranno abbandonare la loro console preferita per continuare a giocare a Call of Duty. C'è da chiedersi se, adottando questa posizione, Microsoft stia cercando di evitare potenziali problemi con le autorità di regolamentazione. Dopotutto, se dovesse rendere Call of Duty un'esclusiva Xbox, limiterebbe essenzialmente la scelta dei consumatori.

Pocket-lint dovrebbe notare, tuttavia, che Spencer sembra specifico nella sua lingua, ammettendo solo che Xbox onorerà gli accordi esistenti e in nessun momento menziona quelli futuri o qualcosa di più lungo. Tuttavia, preso a bruciapelo, è chiaro che Xbox può leggere la stanza ed è disposta a collaborare con Sony per soddisfare tutti in questo momento.

Spencer ha condotto interviste sull'acquisizione per tutta la settimana, arrivando persino a suggerire che Xbox potrebbe far rivivere la vecchia IP di Activision Blizzard, come Skylanders. Microsoft ha anche affermato che prevede di includere molti dei giochi di Activision con Xbox Game Pass, un servizio in abbonamento che offre ai possessori di Xbox l'accesso a oltre 300 giochi da scaricare e giocare

Scritto da Maggie Tillman.